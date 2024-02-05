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15:30 05.02.2024

Офіс генпрокурора: Викрито злочинну групу, причетну до викрадення та вбивства жительки Латвії

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Офіс генпрокурора: Викрито злочинну групу, причетну до викрадення та вбивства жительки Латвії

Українські правоохоронці у співпраці з колегами з Латвії викрили учасників організованої злочинної групи, які вбили жительку Латвії заради нерухомості, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Офісу генпрокурора у співпраці з правоохоронцями Національної поліції Латвійської Республіки викрито учасників злочинної групи, причетних до викрадення та вбивства жительки Латвії", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, жінка була власницею житлового комплексу вартістю понад EUR4 млн на березі моря в курортному місті Саулкрасти. "Потерпіла зникла восени 2019 року. Востаннє її бачили з "клієнтом", який приходив оглянути нерухомість. Після зникнення жінки було встановлено, що учасники злочинної групи - двоє громадян РФ, які прожили в Латвії у статусі біженців, вирішили заволодіти її майном", - наголошується в повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, для цього вони запросили трьох знайомих громадян України, які спеціально приїхали до Латвії для реалізації злочинного задуму.

"Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста. Там тортурами й погрозами намагалися змусити її переписати на них маєток, а коли вона відмовилася — вбили", - йдеться в повідомленні.

Для розкриття злочину було створено міжнародну слідчо-оперативну групу з числа українських і латвійських поліцейських. Громадян РФ узяли під варту правоохоронці Латвії. А чотирьох громадян України знайшли й затримали в Київській та Донецькій областях працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Зокрема, серед затриманих в Україні - "чорний нотаріус", який підробляв документи на право власності жінки, щоб переоформити її майно на фігурантів.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру, до одного з них уже застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Теги: #латвія #озу #офіс_генпрокурора

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