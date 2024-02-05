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12:19 05.02.2024

Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю 300-500 км у наступних пакетах військової допомоги - Наєв

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Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю 300-500 км у наступних пакетах військової допомоги - Наєв

Наступні пакети військової допомоги Україні включатимуть літаки F-16 і ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає на літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, що дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога", - розповів Наєв в інтерв'ю, розміщеному на сторінці командування Об'єднаними силами у фейсбуці в неділю.

За його словами, український арсенал уже поповнився сучасним озброєнням - від дронів до передових систем протиповітряної оборони, й українська армія дуже швидко його опанувала. Наєв висловив упевненість, "що в жодній країні світу немає такої кількості різноманітної зброї, як в Україні".

"ЗСУ завдяки матеріально-технічній допомозі країн-партнерів отримали західні артилерійські зразки озброєння, що за своїми тактико-технічними характеристиками переважають подібні зразки артилерії рф. Зокрема надійшли польові гаубиці М777А1, FH70 та самохідні артилерійські установки Caezar, AHS Krab, PzН-2000, М109, які в поєднанні з системами контрбатарейної боротьби та розвідувальними БПЛА дозволили Силам оборони знівелювати багатократну перевагу противника", - зауважив командувач.

Водночас він зазначив, що найбільшу загрозу з боку противника наразі становлять ракетно-авіаційні удари з застосуванням літаків дальньої авіації, оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", гіперзвукових авіаційних комплексів Х-47М "Кинджал", зенітно-ракетних систем С-300/400 та іранських дронів-камікадзе типу Shahed. "Масоване застосування всіх типів ракет і БПЛА здійснюється з глибини території Росії, що не дозволяє їх вражати на більшій траєкторії польоту", - зазначив Наєв. 

Теги: #ракети #наєв #f_16

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