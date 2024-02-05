СБУ знешкодила ворожу агентурну мережу, серед затриманих - посадовиця міськради в Донецькій області

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ворожої ФСБ, затримано п'ятьох агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій і Донецькій областях.

"Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях. Також фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони", - йдеться в повідомленні СБУ в понеділок.

Також у СБУ зазначають, що зловмисників цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння ЗСУ. Фігуранти збирали відомості про наслідки ворожих прильотів і підтверджували координати для нових ракетних атак.

"Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору ворожої групи - кадровому співробітнику фсб. Його установчі дані вже відомі співробітникам СБУ", - зазначається в повідомленні.

Серед затриманих були посадовиця відділу однієї з міськрад Донеччини, ексголова місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська, інженер-технолог одного з оборонних підприємств Запоріжжя, яка "зливала" до ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.

Ще одним ворожим агентом виявився посадовець транспортної компанії з Одеської області: за вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію щодо можливої передачі позашляховиків на потреби ЗСУ.

За даними слідства, до вербування ФСБ РФ кожен із затриманих був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Таким чином вони потрапили в поле зору російської спецслужби, яка потім дистанційно залучила їх до співпраці.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення.