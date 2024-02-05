Події

09:04 05.02.2024

Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

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Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

Президент США Джо Байден, який претендує на висунення в кандидати в президенти США від Демократичної партії на виборах у листопаді 2024 року, впевнено переміг на праймеріз у штаті Південна Кароліна, повідомляє Associated Press (АР).

За підсумками попереднього підрахунку голосів за Байдена віддали голоси 97% виборців.

Його суперники - конгресмен Дін Філліпс і письменниця Маріанна Вільямсон - не змогли подолати позначку у 2%, повідомляє АР.

У січні Байден переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі.

Теги: #сша #байден #праймеріз

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