Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

Президент США Джо Байден, який претендує на висунення в кандидати в президенти США від Демократичної партії на виборах у листопаді 2024 року, впевнено переміг на праймеріз у штаті Південна Кароліна, повідомляє Associated Press (АР).

За підсумками попереднього підрахунку голосів за Байдена віддали голоси 97% виборців.

Його суперники - конгресмен Дін Філліпс і письменниця Маріанна Вільямсон - не змогли подолати позначку у 2%, повідомляє АР.

У січні Байден переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі.