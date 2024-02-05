Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки України

Президент США Джо Байден не підтримає ініційований республіканцями в Палаті представників законопроєкт про допомогу Ізраїлю без урахування потреб України, заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ми вважаємо це вивертом - і ми розглядаємо його як виверт, який було висунуто Палатою представників просто зараз - як несерйозну спробу впоратися з проблемами національної безпеки, з якими стикається Америка", - сказав Салліван у недільному інтерв'ю NBC News.

Спікер Палати представників Майк Джонсон, посилаючись на "небезпечні обставини, з якими наразі стикається Ізраїль", у суботу оголосив про окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю після того, як Сенат досягнув попередньої імміграційної угоди, за якою він має намір проголосувати цього тижня.