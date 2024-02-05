Події

02:36 05.02.2024

Блінкен обговорив з Кемероном ситуацію на Близькому сході, допомогу Сектору Газа та безпеку у Червоному морі

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Блінкен обговорив з Кемероном ситуацію на Близькому сході, допомогу Сектору Газа та безпеку у Червоному морі

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном ситуацію на Близькому сході, допомогу Сектору Газа та безпеку у Червоному морі, повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Держсекретар Блінкен поговорив сьогодні з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном", - написав Міллер у соцмережі Х.

За його словами, сторони обговорили події на Близькому Сході, зусилля щодо покращення доставки допомоги цивільному населенню у Газі, а також морську безпеку у Червоному морі. 

Теги: #сша #світ #розмова #великобританія

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