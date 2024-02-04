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23:11 04.02.2024

Окупанти не припиняли спроб захоплення українських територій на Куп'янському напрямку

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Окупанти не припиняли спроб захоплення українських територій на Куп'янському напрямку

Російські окупанти з лютого 2022 року наступають на Куп'янському напрямку та не припиняють спроб захоплення цих територій після контрнаступу Збройних сил України, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

"Армія Росії настає на цьому (Купянському – ІФ-У) напрямку з лютого 2022-го року. І з часу контрнаступу Збройних сил України окупанти не залишали намірів знову відвоювати ці території", - написав він у телеграм-каналі, коментуючи заяву видання. Forbes".

За словами Синегубова, для росіян цей напрямок є "логістично важливим".

"Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони – РФ застосовує на Куп'янщині весь арсенал зброї", - наголосив він.

Глава ОВА зазначив, що вже понад півроку на всіх ділянках фронту ведуться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності, проте ЗСУ відбивають атаки ворога і готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки.

"Ми постійно посилюємо обороноздатність усієї області", - додав він.

Раніше "Forbes" повідомляло про те, що Росія нібито стягує до Куп'янська 500 танків, близько 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць та 40 тисяч військ. Видання заявляє, що захоплення Куп'янська – це головна мета росіян.

Водночас, за його інформацією, кількість українських військ на вказаній частині фронту близько 20 тис. військових та сотні танків, бойових машин та гаубиць.

"Але люди і транспорт не є проблемою для українців. Проблема в боєприпасах. Сполучені Штати були одним із найбільших донорів 155-міліметрових снарядів для найкращих важких знарядь України, а республіканці в Конгресі США минулої осені припинили допомогу Україні", - повідомляє видання.

Теги: #україна #наступ #купянськ #окупанти

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