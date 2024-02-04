Alyona Alyona & Jerry Heil після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2024": Це все завдяки Збройним силам України

Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil після перемоги в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" подякували українцям за кредит довіри.

"Дякую за кредит довіри, який ви нам дали, ми це дуже цінуємо. Ми врахуємо побажання усіх членів журі, усіх, хто нам тут щось підказував, усіх, хто писав коментарі і бажав нам кращого", - сказала Альона Савраненко (Alyona Alyona) після оголошення результатів національного відбору.

Також виконавиці подякували Збройним силам України. "Це все завдяки вам, для вас. Ми робили це з Яною в Європі, і будемо далі їхати і говорити про те, що ми говорили, але тепер голосніше в десять разів", - додала Alyona Alyona.

Зі свого боку Яна Шамаєва (Jerry Heil) наголосила, що українська культура вже давно стала європейською, "а наше з вами завдання, щоб українська музика постійно звучала".

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, зі свого боку півфінали, у першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

За результатами національного відбору дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представлятиме Україну на "Євробаченні-2024" у Мальме (Швеція).