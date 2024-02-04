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13:33 04.02.2024

У Польщі оголосили про посилення контролю на кордоні з Україною

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У Польщі оголосили про посилення контролю на кордоні з Україною

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський оголосив про посилення контролю та активізацію інспекцій на кордоні з Україною.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає вимогам ЄС до виробництва, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - ідеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі в неділю.

Водночас заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що в неділю він проведе перевірку на прикордонному переході в ПП "Ягодин-Дорогуськ", а в суботу він провів контроль на кордоні в Грубешуві.

"Сьогоднішній прикордонний контроль - це результат конкретних вказівок: нульова терпимість до будь-яких порушень. Я стоятиму на сторожі польських фермерів і виробництва польських продуктів харчування. Ні в кого не буде сумнівів у тому, що наш ринок добре захищений", - цитує Колодзейчака польське радіо RMF24.

 

Теги: #контроль #польща #кордон

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