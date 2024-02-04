Події

08:44 04.02.2024

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранено мирного жителя

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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранено мирного жителя

За минулу добу ворожих обстрілів зазнали близько 17 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Приблизно о 14:00 стався ворожий обстріл с. Григорівка Куп'янського району. Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Попередньо: окупанти застосували дві керовані авіабомби. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доправлений до лікарні", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок ворожого обстрілу с. Охрімівка Чугуївського району було пошкоджено майно агропідприємства: ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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