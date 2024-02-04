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05:22 04.02.2024

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

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Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Російські окупаційні війська в суботу здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, п'яти громад, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по Великописарівській громаді було здійснено гранатометний обстріл (АГС) (13 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів) і мінометний обстріл (5 вибухів).

По Краснопільській громаді ворог гатив із мінометів (23 вибухи) та артилерії (8 вибухів). Білопільська громада зазнала мінометного обстрілу (13 вибухів) і обстрілу з артилерії (2 вибухи).

В Есманській громаді був обстріл із застосуванням FPV-дрона (2 вибухи) і мінометний обстріл (1 вибух). Так само обстріл за допомогою FPV-дронів (2 вибухи) зафіксовано в Юнаківській громаді.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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