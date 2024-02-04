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02:09 04.02.2024

Лісові пожежі в Чилі: загинули щонайменше 46 осіб

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Лісові пожежі в Чилі: загинули щонайменше 46 осіб

Щонайменше 46 людей загинули внаслідок лісових пожеж у Чилі, заявив президент Чилі Габріель Борик, повідомляє BBC у суботу.

У п'ятницю Борик оголосив надзвичайний стан у районі Вальпараїсо і наказав провести первинну евакуацію.

Мер Вінья-дель-Мар, прибережного туристичного міста, також повідомив, що понад двісті жителів вважаються зниклими безвісти.

У суботу міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха повідомляла про щонайменше 19 загиблих у центральному чилійському регіоні Вальпараїсо, вона розпорядилася про евакуацію з густонаселених районів, повідомляє Bloomberg.

Міністр повідомила, що 15 жертв було впізнано і що всі вони були з району Вілья Індепенденсія. За її словами, у країні активні 92 пожежі, і рятувальники насилу добираються до деяких найбільш постраждалих районів. За даними міністерства внутрішніх справ, пожежі охопили понад 43 000 гектарів по всій країні.

"Поки що дані про загиблих попередні", - сказала Тоха в суботу на прес-конференції. "У нас є повідомлення з інших місць, де є ознаки того, що можуть бути загиблі, але в нас немає підтвердження на місцях".

Теги: #жертви #чилі #лісові_пожежі

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