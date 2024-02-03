Сили оборони на Донеччині отримали від благодійників партію обладнання, зокрема чотири комплекси безпілотників "ВАЛК-1"

Сили оборони в Донецькій області отримали від благодійників чотири комплекси безпілотників "ВАЛК-1" українського виробництва і наземну станцію управління, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Чотири комплекси безпілотників, здатних працювати в найскладніших погодних умовах, передали сьогодні нашим захисникам. Техніку військовим вручили разом із благодійниками - Едуардом Мкртчаном і Павлом Кириленком", - написав Філашкін у телеграм-каналі в суботу.

Як зазначив Філашкін, "безпілотник "ВАЛК-1" - це потужна українська розробка. Незважаючи на морози, сніг із дощем чи туман, ці дрони завжди чітко бачать ворога на полі бою. Сьогодні Сили оборони України на Донеччині посилилися чотирма такими комплексами та наземною станцією управління".

Також, за його словами, благодійники передали українським захисникам 19 дронів DJI, зокрема з модифікаціями оптики та нічного бачення, 211 FPV дронів, акумулятори, 44 дизельні обігрівачі, зарядні станції та генератори.

"Крім того, у рамках нашого спільного з громадами проєкту з підтримки Сил оборони передали портативні комплекси для протидії FPV дронам. Їх вдалося придбати завдяки спільним зусиллям Бахмутської районної та Сіверської міської військових адміністрацій", - сказав він.