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16:04 03.02.2024

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

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Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

 У межах ініціативи президента щодо забезпечення житлом військовослужбовців - Героїв України Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на одержання квартир воїнам зі складу Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, і сім'ям полеглих Героїв, повідомляє президентська пресслужба в суботу.

Звертаючись до присутніх на зустрічі в Маріїнському палаці, Зеленський зазначив, що сьогоднішній захід - це продовження традиції особливої поваги до українських Героїв.

"Україна завжди помнитиме всіх своїх Героїв. Завжди буде говорити кожному майбутньому поколінню українців і українок про те, які в нашої держави Герої були і будуть. І була і буде повага", - сказав президент.

Він зауважив, що сьогодні висловлюється подяка воїнам, які зразково проявили себе в порятунку України та наших людей і допомогли зберегти українську державність після 2014 року та після 24 лютого 2022 року. Зокрема, це захисники Донецького аеропорту, оборонці Маріуполя та "Азовсталі", учасники боїв за незалежність у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Запорізькій та Київській областях.

Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири: 15 Героям України та 15 сім'ям полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.

Президент особисто передав сертифікати на житло 13 героям України зі складу Збройних Сил, воїну Національної гвардії та працівнику СБУ. Сертифікати також передано сім'ям 12 військовослужбовців ЗСУ, двох воїнів Державної прикордонної служби України та одного нацгвардійця.

Згідно з ініціативою президента, усім українським воїнам рядового та офіцерського складу, яким присвоєно звання Героя України, і членам сімей тих, хто удостоєний цього звання посмертно, держава надасть квартири.

Теги: #квартири #герой_україни #зеленський

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