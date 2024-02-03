Події

12:18 03.02.2024

Росіяни 14 разів обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

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Росіяни 14 разів обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

Російські окупанти провели 14 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей. Загалом було зафіксовано 48 вибухів, повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ" у телеграм-каналі.

У Семенівській громаді Чернігівської області в населених пунктах Зоря та Сергіївське було зафіксовано по 2 приходи зі ствольної артилерії, а також 12 приходів із міномета калібру 120 мм у Тимоновичах.

У Городнянській громаді обстрілу зазнала Сеньківка - 9 приходів із міномета 120 мм.

У Новгород-Сіверській громаді окупанти двічі обстріляли Грем'яч - зафіксовано 5 приходів із міномета 120 мм.

У Шосткинському районі Сумської області росіяни двічі обстріляли населений пункт Середина-Буда - зафіксовано 8 приходів із міномета 120 мм, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Обстрілів зазнали також Прогрес (2 приходи зі ствольної артилерії), Бобилівка (2 приходи, міномет 120 мм), Рожковичі (2 приходи, міномет 120 мм), Бачівськ (2 обстріли: 2 приходи, FPV-дрон) і Марчихина Буда (2 приходи, міномет 120 мм).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

 

Теги: #війна #північ

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