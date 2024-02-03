Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, пошкоджено житлові будинки та електромережу - голова ОВА

Російські окупанти в суботу, 3 лютого, приблизно о 6:00 вдарили по м. Куп'янську, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планування і корекції. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, іншу цивільну нежитлову інфраструктуру", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

У місті триває ліквідація наслідків.