BAT і Philip Morris врегулювали патентний спір навколо електронних сигарет та іншої продукції

Британський тютюновий концерн British American Tobacco уклав з американською Philip Morris International глобальну мирову угоду про врегулювання патентної суперечки навколо його електронних сигарет та виробів з нагріваємого тютюну (ІНТ), говориться в прес-релізі BAT.

Угода ставить крапку в усіх судових розглядах з питань порушення патентів і виключає можливість подачі подальших позовів щодо наявних електронних сигарет та ІНТ.

Водночас вона дасть змогу обом сторонам випускати нові версії продукції.

Британський концерн назвав мирову угоду найкращим шляхом до реалізації його бізнес-планів.

2020 року BAT подала до суду на двох своїх найбільших конкурентів, стверджуючи, що система нагрівання тютюну IQOS, яку розробив Philip Morris, а продає Altria Group, порушує її патенти у США.