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21:04 02.02.2024

СБУ завершила досудове розслідування щодо затриманого в Одесі розвідника російського угруповання "Призрак"

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СБУ завершила досудове розслідування щодо затриманого в Одесі розвідника російського угруповання "Призрак"

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо учасника терористичної організації "ЛНР", командира розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Призрак", якого викрили і затримали контррозвідники СБУ в Одесі наприкінці серпня 2023 року.

"Наразі дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Обвинувальний акт скеровано до суду", - повідомляється на сторінці управління СБУ в Одеській області у фейсбуці у п'ятницю.

Як повідомлялося, бойовика було затримано в серпні 2023 року в Одесі. "Зловмисником є місцевий житель - ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ. Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він утік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків", - розповіли в спецслужбі.

За даними слідства, після цього бойовик воював проти українських військ на Донеччині, проте згодом вирішив покинути лави терористичної організації, приховано виїхав на підконтрольну українському уряду територію і повернувся до Одеси, де намагався уникнути правосуддя, однак згодом усе ж таки був викритий і поміщений під варту.

 

Теги: #суд #одеса #бойовик

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