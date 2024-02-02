В ООН засудили удари РФ по Бериславу, внаслідок яких загинули французькі волонтери

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун засудила удари, унаслідок яких загинули й дістали поранень гуманітарні працівники.

"Я глибоко засмучена трагічною новиною про те, що двох гуманітарних працівників неурядової організації HEKS/EPER було вбито, а решта дістали поранень унаслідок удару 1 лютого на півдні України. У цей жахливий час я подумки з їхніми родинами та колегами. Я була шокована, коли дізналася, що по їхніх машинах було завдано удару так само, як це сталося під час трагічного інциденту в місті Часів Яр на сході України лише тиждень тому, коли під удар потрапив автомобіль із гуманітарною допомогою й постраждав гуманітарний працівник", - заявила Браун.

Вона нагадала, що минулого року в Україні загинули або були поранені 50 гуманітарних працівників. 11 із них загинули під час виконання своїх обов'язків.

"З початку року ці постійні удари, схоже, навіть збільшилися. Лише в січні дістали поранень п'ятеро гуманітарних працівників. І це відбувається в той час, коли люди в прифронтових громадах уже стикаються з дуже складною гуманітарною ситуацією, оскільки вторгнення Російської Федерації вплинуло на всі аспекти їхнього повсякденного життя", - наголосила Браун.

"Міжнародне гуманітарне право забороняє удари по гуманітарних працівниках. Постійне порушення міжнародного гуманітарного права має бути предметом постійної уваги у світі", - закликала вона.

Як повідомлялося, 1 лютого стало відомо, що внаслідок російського удару по Бериславу загинуло двоє волонтерів, громадян Франції, ще троє іноземних громадян дістали легких травм.