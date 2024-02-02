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12:44 02.02.2024

Макрон засудив російський удар, унаслідок якого в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників

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Макрон засудив російський удар, унаслідок якого в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на загибель двох французьких гуманітарних працівників в Україні внаслідок російського удару.

"Двох французьких гуманітарних працівників було вбито в Україні внаслідок російського удару. Боягузливий і негідний вчинок. Мої думки з близькими та товаришами поранених. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які прагнуть допомогти населенню", - написав Макрон у соцмережі Х.

Новий глава МЗС Франції Стефан Сежурне також прокоментував удар РФ, назвавши це "російським варварством, спрямованим проти мирного населення України".

"Два французьких гуманітарія поплатилися життям за свою відданість українцям. Троє поранені. Мої думки з ними та їхніми близькими. Франція стоїть на їхньому боці. Росії доведеться відповісти за свої злочини", - написав він у соцмережі Х.

1 лютого стало відомо, що внаслідок російського удару по Бериславу загинули двоє волонтерів, громадян Франції, ще троє іноземних громадян дістали легких травм.

 

Теги: #загибель #французи #макрон

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