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11:35 02.02.2024

Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

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Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

Міністерство оборони України розраховує, що новий законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий парламентом і підписаний президентом "якнайшвидше", заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.

"Якнайшвидше. Ви розумієте, що для країни було б краще, якби механізм мобілізації було вдосконалено... Уже лютий, ми розраховуємо, що якнайшвидше законопроєкт буде підтримано в парламенті та згодом підписано президентом", - відповів Павлюк на запитання про те, на які строки Міноборони розраховує для винесення на голосування в зал нового законопроєкту.

Водночас він зазначив, що законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати.

"Те, про що ми говоримо, це той механізм, який дозволить приєднати стільки людей, скільки потрібно. Тобто законопроєкт не створений під визначену цифру", - сказав Павлюк.

Він додав, що цифра мобілізації залежатиме від бойових дій і спроможності мобілізаційного механізму, а також держави забезпечити людей усім необхідним.

Теги: #міноборони #мобілізація

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