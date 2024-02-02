Події

10:43 02.02.2024

ДСНС: На Київщині на пожежі врятовано п'ятьох дітей і двох дорослих

1 хв читати

 Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) минулої ночі врятували на пожежі п'ятьох дітей і двох дорослих, повідомляє пресслужба відомства.

"Займання сталося вночі в 2-поверховому житловому будинку. Але потрапити всередину було складно через грати на вікнах. Родина прокинулась і намагалась вибратися назовні, але вогонь уже охопив двері", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, "надзвичайники зрізали грати і через вікно дістали всю родину - п’ятеро дітей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 р. н. та двох дорослих 1992 р. н.".

Пожежу ліквідовано на площі 81 кв. м. Її причини встановлюють.

Теги: #пожежа #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 30.01.2024
У Тернопільській області троє дітей загинули, провалившись під лід, - ДСНС

У Тернопільській області троє дітей загинули, провалившись під лід, - ДСНС

01:33 29.01.2024
У Житомирській області внаслідок пожежі загинуло двоє дітей

У Житомирській області внаслідок пожежі загинуло двоє дітей

00:35 29.01.2024
Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові одна людина загинула

Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові одна людина загинула

23:15 28.01.2024
Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові постраждала одна людина

Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові постраждала одна людина

12:03 28.01.2024
Пожежу на промисловому об'єкті в Кременчуцькому районі загасили

Пожежу на промисловому об'єкті в Кременчуцькому районі загасили

10:44 28.01.2024
ДСНС: шестеро людей отруїлися чадним газом за добу, серед них п'ятеро дітей

ДСНС: шестеро людей отруїлися чадним газом за добу, серед них п'ятеро дітей

09:13 23.01.2024
П'ятеро людей загинули, 40 постраждали внаслідок ракетної атаки РФ по Україні - попередні дані ДСНС

П'ятеро людей загинули, 40 постраждали внаслідок ракетної атаки РФ по Україні - попередні дані ДСНС

21:14 22.01.2024
У Краснопавлівці на Харківщині три людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з бойовими діями

У Краснопавлівці на Харківщині три людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з бойовими діями

15:32 17.01.2024
На Одещині ліквідовано пожежу на агропідприємстві, що виникла внаслідок ворожої атаки, - ДСНС

На Одещині ліквідовано пожежу на агропідприємстві, що виникла внаслідок ворожої атаки, - ДСНС

09:37 17.01.2024
У РФ учасники руху опору спалили кілька релейних шаф на залізниці - ГУР

У РФ учасники руху опору спалили кілька релейних шаф на залізниці - ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено підстанцію "Укренерго", Кривий Ріг без світла

Україна потребує 2024 року отримання 18 млрд. євро від Євросоюзу

Залужний: Силам оборони України необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння

Залужний: Безпілотні системи та інші новітні види озброєнь - чи не єдиний інструмент виходу з воєнних дій позиційної форми

ОСТАННЄ

Необхідно стежити, щоб не допускати в школах цькування учнів-переселенців на мовному ґрунті - мовний омбудсмен

Британська розвідка відзначає роль корупційної складової в армії РФ, що зростає

Богуслаєва доправлено із СІЗО до ВАКС на слухання у справі про стягнення у дохід держави його активів

Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

Фінал нацвідбору "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого

За добу окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, поранені дві людини - голова ОВА

Україна подала три елементи нематеріальної культурної спадщини на внесення до списків ЮНЕСКО у 2023 році - Мінкультури

Ворог 25 разів обстріляв Херсон, а по області випустив понад тисячу снарядів, є жертви і поранені

На Харківщині внаслідок бойових дій знеструмлено 64 населені пункти

П'ять ворожих "шахедів" ППО ліквідувала на півдні України - Сили оборони півдня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА