ДСНС: На Київщині на пожежі врятовано п'ятьох дітей і двох дорослих

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) минулої ночі врятували на пожежі п'ятьох дітей і двох дорослих, повідомляє пресслужба відомства.

"Займання сталося вночі в 2-поверховому житловому будинку. Але потрапити всередину було складно через грати на вікнах. Родина прокинулась і намагалась вибратися назовні, але вогонь уже охопив двері", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, "надзвичайники зрізали грати і через вікно дістали всю родину - п’ятеро дітей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 р. н. та двох дорослих 1992 р. н.".

Пожежу ліквідовано на площі 81 кв. м. Її причини встановлюють.