Фінал нацвідбору "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого

Фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбудеться в суботу, 3 лютого.

Ведучими фіналу нацвідбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, телеведучий Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак, а членами журі - артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), співачка Джамала та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

На сцені фіналу національного конкурсного відбору виконавець Yaktak із піснею "Lalala" виступить першим, Ingret ("Keeper") - 2, Nazva ("Slavic English") - 3, ANKA ("Палала") - 4, Drevo ("Endless chain") - 5, Alyona Alyona & Jerry Heil ("Teresa & Maria") - 6, Mélovin ("Dreamer") - 7, Skylerr ("Time is running out") - 8, Ziferblat ("Place I Call Home") - 9, Yagody ("Tsunamia") - 10 і Nahaba ("Glasses") - 11.

Як і в попередні роки, переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів.

"Суспільне" транслюватиме фінал нацвідбору на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", ютуб-каналі "Євробачення Україна", фейсбук-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті Євробачення в Україні. Трансляцію також можна буде слухати на радіо "Промінь" і дивитися в застосунку "Дія", обравши "Дія. HD культура".

Як повідомили в "Суспільному", трансляція передшоу конкурсу розпочнеться о 17:30, а сам фінал - о 18:00.

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, зі свого боку півфінали, у першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.