На Харківщині внаслідок бойових дій знеструмлено 64 населені пункти

У ніч на 2 лютого російські окупаційні атакували БПЛА Харківську область, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 2:30 в Ізюмському районі зафіксовано влучання ворожого БПЛА. Попередньо - без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, напередодні внаслідок ворожого артобстрілу у Вовчанську пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, господарські будівлі та гаражі, у Вільхуватці в результаті ударів трьома керованими авіабомбами знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено 9 приватних домоволодінь та лінії електромереж. Постраждалих немає.

Енергетики відновили електропостачання понад 1600 споживачів Богодухівського району, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів. Станом на ранок 2 лютого залишаються знеструмленими 64 населені пункти (15 600 точок обліку).