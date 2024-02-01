Залужний: Силам оборони України необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав важливим викликом для українських сил створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння.

"Виклик, що стоїть перед нашими Збройними силами, не можна недооцінювати. Йдеться про створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння. Беручи все до уваги на сьогодні, ми думаємо, що створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців. Наші партнери дотримуються тієї самої думки", - йдеться у статті Залужного для CNN.

За його словами, цей час буде витрачено на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання і підтримки, створення допоміжної інфраструктури та логістики, а також розробку доктринальної основи.

Генерал наголошує, що на полі бою противник шукатиме шляхи захисту й намагатиметься взяти ініціативу в свої руки, тому з розвитком можливостей ударних систем, зокрема безпілотних, украй необхідним є вдосконалення систем захисту і протидії.