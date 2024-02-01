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19:43 01.02.2024

Україна і Німеччина обговорили формулювання ключових положень угоди про гарантії безпеки

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Україна і Німеччина обговорили формулювання ключових положень угоди про гарантії безпеки

Представники України на виконання доручення президента України Володимира Зеленського провели черговий раунд переговорів із представниками Німеччини щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, повідомляє пресслужба глави української держави.

"На виконання домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, досягнутих під час телефонної розмови 24 січня 2024 року, відбувся дводенний раунд переговорів із представниками німецького уряду щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання та довгострокову підтримку України", - йдеться в повідомленні, опублікованому в четвер.

Зазначається, що українську переговорну команду очолив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності", - додали в пресслужбі.

За підсумками переговорів представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час.

 

 

 

Теги: #безпека #німеччина #гарантії

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