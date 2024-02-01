Ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено дев'ять приватних будинків і сільськогосподарське підприємство

У четвер росіяни обстріляли з артилерії та БПЛА Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську, Покровську громади Нікопольського району, внаслідок чого пошкоджено дев'ять приватних будинків і сільськогосподарське підприємство, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував і на Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади. Загалом на території району пошкоджені 9 приватних будинків та 2 господарські споруди. Руйнування є на сільськогосподарському підприємстві. Побиті й гаражі, авто. Зачепило лінії електропередач", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Очільник ОВА також повідомив, що ворог вдарив ракетою по Новомосковському району, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Унаслідок ворожих обстрілів у Дніпропетровській області загиблих і постраждалих немає.