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14:58 01.02.2024

Європарламент проголосує EUR50 млрд для України на пленарному засіданні наприкінці лютого - Мецола

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Європарламент проголосує EUR50 млрд для України на пленарному засіданні наприкінці лютого - Мецола

Європейський парламент проголосує рішення Європейської ради про надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги на другій пленарній сесії, що відбудеться з 26 до 29 лютого, повідомила президентка ЄП Роберта Мецола.

"Європейський парламент проголосує не на цьому, а на наступному пленарному засіданні", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі.

У ЄП пояснили, що ці дати зумовлені необхідністю завершення переговорного процесу в тристоронньому форматі, так званому тріалозі, за участю Європарламенту, Єврокомісії та Ради. Крім того, Рада далі матиме ухвалити офіційне рішення, а також потрібен час для юридичного вичитування документів. Водночас Європейська комісія забезпечить готовність і доступність виділення фінансів для України.

При цьому в ЄП не виключили, що "якщо буде можливість прискоритися, це буде зроблено".

Мецола також заявила, що схвалює сьогоднішню угоду Європейської ради про фінансову підтримку України.

"Насамперед дозвольте мені розпочати зі схвалення досягнутої домовленості про надання довгострокової фінансової підтримки Україні. Це хороші новини. Україна є нашим пріоритетом, і саме тому нам сьогодні необхідна згода всіх 27 країн-членів ЄС і в межах бюджету ЄС. Це додасть надійності, легітимності та передбачуваності, яких від нас очікують, тому що безпека України - це безпека Європи", - сказала вона на пресконференції.

Мецола додала, що зобов'язання "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно" було взяте не тільки з моральної, а й зі стратегічної точки зору.

"Ми знали, що настане момент, коли наш світ зазнає випробування, і цей момент настав зараз", - заявила вона.

Говорячи про бюджет ЄС, Мецола сказала, що "нам іще належить ретельно вивчити деталі цієї угоди".

"Парламент дуже чітко позначив свої пріоритети і позицію про те, що нам необхідно виконати наші обіцянки, щоб підвищити нашу конкурентоспроможність і завоювати довіру наших громадян. Наскільки ми розуміємо, досягнута угода передбачає невелике збільшення фінансування на управління міграцією та на боротьбу зі стихійними лихами, але насправді вона також витягує гроші з програм, від яких залежать наші громадяни і про які держави-члени домовилися кілька років тому", - зазначила вона.

Президентка Європейського парламенту зазначила, що вона висловила главам держав і урядів - напередодні європейських виборів "ми маємо збільшити, а не скорочувати наше фінансування охорони здоров'я, наприклад EU4Health, і досліджень, таких як Horizon".

Окрім цього, обговорювали ситуацію на Близькому Сході і те, як можна просунути вперед мирний процес.

Теги: #україна #європарламент #голосування

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