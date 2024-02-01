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14:16 01.02.2024

"Укрнафта" надала НАБУ всю необхідну інформацію про закупівлі - компанія

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"Укрнафта" надала НАБУ всю необхідну інформацію про закупівлі - компанія

ПАТ "Укрнафта" надало Національному антикорупційному бюро (НАБУ) всю необхідну інформацію та роз'яснення про свої закупівлі.

"Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності", - йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці.

В "Укрнафті" запевнили, що вони здійснюють максимально прозору та публічну діяльність у частині закупівель, і для компанії важливо, щоб ці процеси були відкриті, а всі учасники галузі мали рівний доступ до співпраці.

"З початку 2023 році компанія діє як замовник відповідно до закону про публічні закупівлі і почала у повній мірі застосовувати всі визначені цим законом процедури, в тому числі і використання державної системи закупівель Prozorro, у чіткій відповідності до вимог законодавства України. "Укрнафта" закуповує устаткування для видобутку, нафтосервісу та інтенсифікації, а також обладнання, необхідне для технологічних процесів, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute на заміну застарілим радянським, російським та білоруським галузевим підходам", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою нині управляє Міноборони.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Теги: #укрнафта #набу

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