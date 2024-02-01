Окупанти обстріляли Середина-Буду та 15 сіл у Чернігівській і Сумській областях

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Середина-Буда і сім сіл Шосткинського району Сумської області, у Середині-Буді є пошкодження господарських об'єктів.

"Сумська область. Шосткинський район: Середина-Буда - 4 приходи, імовірно, міномет 82 мм; 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм; 5 приходів, імовірно, НАР з гелікоптера. У результаті обстрілу пошкоджено господарчі об'єкти. Пустогород - 22 приходи, ймовірно, ствольна артилерія. Старикове - 6 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Рудак - 10 приходів, можливо, міномет 120 мм. Ходине - 3 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Шалигине - 12 приходів, імовірно, РСЗВ. Кам'янка - 3 обстріли: 16 приходів, імовірно, ствольна артилерія; 10 приходів, імовірно, РСЗВ. Мефодівка - 6 приходів, імовірно, ствольна артилерія", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у четвер уранці.

Також під обстріл потрапили село Гасичівка Чернігівського району та сім сіл Новгород-Сіверського району (Семенівська та Новгород-Сіверська громади) Чернігівської області. Про руйнування не повідомляють.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Баранівка - 8 приходів, ймовірно, міномет 120 мм. Карповичі - 2 приходи, ймовірно, міномет 120 мм; 1 прихід, ймовірно, ствольна артилерія. Тимоновичі - 2 приходи, ймовірно, ствольна артилерія; 4 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Леонівка - 2 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Сновська громада: Клюси - 2 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Єліне - 2 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Городнянська громада: Гасичівка - 29 приходів, ймовірно, РСЗВ. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - 2 приходи, імовірно, міномет 120 мм", - повідомляють у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Загалом за добу було 22 обстріли (153 вибухи) з різних видів озброєння.