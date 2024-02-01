Події

09:55 01.02.2024

Окупанти за добу 4 рази обстріляли Миколаївську область балістичними ракетами, понад 400 споживачів без світла

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Російські окупанти чотири рази атакували територію Миколаївської області балістичними ракетами протягом минулої доби, 31 січня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Застосовував, імовірно, ракети "Іскандер-М" і С-300. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Унаслідок чого без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають", - написав Кім у телеграмі, пославшись на інформацію районних військових адміністрацій та оперативного командування "Південь".

Крім того, об 11:01 і 12:08 у середу окупанти обстрілювали з мінометів акваторію Очаківської громади, постраждалих немає. Об 11:48 ворог обстрілював з артилерії Куцурубську громаду Миколаївського району, а протягом дня спрямував туди п'ять FPV-дронів, також обійшлося без постраждалих. 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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