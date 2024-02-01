Окупанти за добу 4 рази обстріляли Миколаївську область балістичними ракетами, понад 400 споживачів без світла
Російські окупанти чотири рази атакували територію Миколаївської області балістичними ракетами протягом минулої доби, 31 січня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Застосовував, імовірно, ракети "Іскандер-М" і С-300. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Унаслідок чого без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають", - написав Кім у телеграмі, пославшись на інформацію районних військових адміністрацій та оперативного командування "Південь".
Крім того, об 11:01 і 12:08 у середу окупанти обстрілювали з мінометів акваторію Очаківської громади, постраждалих немає. Об 11:48 ворог обстрілював з артилерії Куцурубську громаду Миколаївського району, а протягом дня спрямував туди п'ять FPV-дронів, також обійшлося без постраждалих.