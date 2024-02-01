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08:56 01.02.2024

Війська РФ за добу обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

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Війська РФ за добу обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Війська РФ за добу обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, зруйновано житлові будинки, обійшлося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в четвер уранці.

"Рашисти били по 27 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 169 ударів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, 58 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки та Павлівку.

Також окупанти здійснили авіаційний удар по Білогір'ю та 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного та Омельника.

По прифронтових містах і селах припав 101 удар, ворог гатив по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл.

"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - інформував очільник Запорізької області.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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