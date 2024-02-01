Події

04:19 01.02.2024

Місячну ракету SpaceX обрано для запуску космічної станції Starlab на орбіту

1 хв читати
Місячну ракету SpaceX обрано для запуску космічної станції Starlab на орбіту

Перспективну комерційну орбітальну станцію Starlab виведуть на орбіту за допомогою ракети-носія Starship компанії SpaceX 2028 року, повідомила одна з компаній-учасниць проєкту - Voyager Space.

"Starlab Space, спільне трансатлантичне підприємство Voyager Space і Airbus, сьогодні оголосило про вибір SpaceX для запуску комерційної космічної станції Starlab на низьку навколоземну орбіту", - йдеться в повідомленні компанії.

"Starship, багаторазова транспортна система SpaceX, сконструйована для відправки екіпажів і вантажів на навколоземну орбіту, Місяць, Марс, і в дальній космос, запустить Starlab в рамках однієї місії до завершення експлуатації Міжнародної космічної станції", - наголошується в повідомленні.

Комерційна космічна станція Starlab - це спільний проєкт французької компанії Airbus і американської Voyager Space. Вона стане однією зі станцій-наступниць МКС на низькій навколоземній орбіті після завершення її експлуатації у 2030 році. Подібно до МКС, на ній працюватимуть астронавти для проведення наукових експериментів і досліджень в умовах мікрогравітації.

Планується, що станція буде виведена на орбіту в рамках одного космічного запуску 2028 року.

Багаторазова ракетна система Starship складається з космічного корабля і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Теги: #сша #космос #запуск #станція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:10 01.02.2024
Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

21:07 31.01.2024
Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

20:32 31.01.2024
Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні

Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні

20:24 31.01.2024
Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

19:48 31.01.2024
Дві авіаносні групи ВМС США і японський вертольотоносець провели навчання у Філіппінському морі

Дві авіаносні групи ВМС США і японський вертольотоносець провели навчання у Філіппінському морі

13:43 31.01.2024
Путін не виграє агресивну війну проти України - спільна заява генсека НАТО і спікера Палати представників США

Путін не виграє агресивну війну проти України - спільна заява генсека НАТО і спікера Палати представників США

05:44 31.01.2024
Генсек НАТО зустрівся з керівниками Конгресу США, щоб переконати їх продовжити допомогу Україні

Генсек НАТО зустрівся з керівниками Конгресу США, щоб переконати їх продовжити допомогу Україні

04:41 31.01.2024
Пентагон передасть Україні нові високоточні бомби дальньої дії

Пентагон передасть Україні нові високоточні бомби дальньої дії

02:32 31.01.2024
США не потрібна нова великомасштабна війна на Близькому Сході - Байден

США не потрібна нова великомасштабна війна на Близькому Сході - Байден

19:43 30.01.2024
Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги

Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали

Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

Новий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі норми і потребує доопрацювання

Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

Енергетичну систему України цієї зими збережено - Зеленський

ОСТАННЄ

Місія ЄС із захисту судноплавства в Червоному морі розпочнеться за три тижні, її очолить Греція

Індія розгорнула безпрецедентне військово-морське угруповання біля берегів Червоного моря для боротьби з піратством

Україна попередила своїх союзників, що відчуває "критичну" нестачу артилерійських снарядів

Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічних конопель та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин

Усіх пацієнтів лікарні у Великому Бурлуку евакуйовано, частково переведено в інші медустанови

Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова

Депутату, який підірвав гранати в Керецьківській сільраді, змінили підозру

Україна готова до добросусідських відносин з Угорщиною - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА