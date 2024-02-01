Місячну ракету SpaceX обрано для запуску космічної станції Starlab на орбіту

Перспективну комерційну орбітальну станцію Starlab виведуть на орбіту за допомогою ракети-носія Starship компанії SpaceX 2028 року, повідомила одна з компаній-учасниць проєкту - Voyager Space.

"Starlab Space, спільне трансатлантичне підприємство Voyager Space і Airbus, сьогодні оголосило про вибір SpaceX для запуску комерційної космічної станції Starlab на низьку навколоземну орбіту", - йдеться в повідомленні компанії.

"Starship, багаторазова транспортна система SpaceX, сконструйована для відправки екіпажів і вантажів на навколоземну орбіту, Місяць, Марс, і в дальній космос, запустить Starlab в рамках однієї місії до завершення експлуатації Міжнародної космічної станції", - наголошується в повідомленні.

Комерційна космічна станція Starlab - це спільний проєкт французької компанії Airbus і американської Voyager Space. Вона стане однією зі станцій-наступниць МКС на низькій навколоземній орбіті після завершення її експлуатації у 2030 році. Подібно до МКС, на ній працюватимуть астронавти для проведення наукових експериментів і досліджень в умовах мікрогравітації.

Планується, що станція буде виведена на орбіту в рамках одного космічного запуску 2028 року.

Багаторазова ракетна система Starship складається з космічного корабля і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).