Події

20:32 31.01.2024

Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні

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Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що має велику впевненість у тому, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні.

"Дозвольте мені почати з того, що американський народ розуміє і захоплюється дивом, якого Україна вже досягла, захищаючись від цієї жорстокої російської агресії, і він також розуміє, що станеться, якщо ви не зможете продовжувати не лише виживати, а й процвітати. І тому я дуже впевнена, що це розуміння буде відображено в голосуванні Конгресу щодо цього прохання президента Байдена", - сказала Нуланд на брифінгу в Києві ввечері.

За її словами, двопартійна підтримка України залишається сильною по всій країні.

Як повідомлялося, заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула в Україну в середу, 31 січня.

 

 

Теги: #сша #допомога #нуланд

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