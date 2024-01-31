Шмигаль і Нуланд обговорили підтримку України з боку США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд у Києві, повідомляє пресслужба посольства США в Україні в телеграм-каналі.

"Під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд ми відзначили підтримку України з боку США в її боротьбі проти російської агресії та спільній роботі над реформуванням і зміцненням української економіки і створенням бізнес-середовища, привабливого для інвестицій приватного сектору", - розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк за підсумками зустрічі.