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20:12 31.01.2024

Шмигаль обговорив із послами країн "Великої сімки" подальшу фінансову підтримку України

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Шмигаль обговорив із послами країн "Великої сімки" подальшу фінансову підтримку України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн "Великої сімки".

"Обговорили продовження безперебійної фінансової підтримки України. Це життєво потрібно для збереження макроекономічної ситуації. Зі свого боку, наш уряд впроваджує реформи, необхідні для посилення економічної стійкості", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Він також подякував Японії за успішне головування в G7, сповнене важливих і своєчасних рішень на підтримку України.

"А також привітав із початком головування Італію. Ми розраховуємо на продовження плідного та конструктивного діалогу з країнами Групи семи", - наголосив прем'єр.

 

 

 

Теги: #зустріч #посли #g7 #шмигаль

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