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15:44 31.01.2024

Єрмак: Серед повернутих із полону - воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, рядові, сержанти й офіцери

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Єрмак: Серед повернутих із полону - воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, рядові, сержанти й офіцери

Серед 207 повернутих на Батьківщину з російського полону - воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Повертаємо наших людей з російського полону. 207 українців - воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції - рядові, сержанти та офіцери", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як зазначив Єрмак, серед них "багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, донецькому, запорізькому, харківському, луганському, херсонському та сумському напрямках".

"Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання завдання президента - повернути всіх", - наголосив Єрмак.

Він висловив вдячність Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу. "У нас велика місія, ще багато наших людей залишаються в полоні, працюємо над тим, щоб вони були вдома".

"Дякую родичам за терпіння і спільну роботу. Дякую кожному, хто дочекався та повернувся", - наголосив Єрмак.

 

Теги: #полонені #обмін #єрмак

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