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13:18 31.01.2024

Інспекції міністерств оборони України та США підписали меморандум для посилення співпраці у сфері контролю за використанням допомоги

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Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння для посилення співпраці у сфері контролю над використанням міжнародної допомоги.

Як повідомляє Міноборони України, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві.

Під час зустрічі Умєров поінформував американську сторону про трансформації, що тривають у міністерстві. Зокрема про впровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобігання корупції у сфері закупівель, а також про впровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", - сказав міністр.

У межах зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Мета документа - посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого Меморандум передбачає: обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується допомоги, яку надають США; проведення спільних заходів із виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції; створення механізму взаємного передання запитів, які стосуються розслідувань та заходів у межах повноважень і юрисдикції сторін; проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямів співпраці задля досягнення спільних цілей.

З української сторони меморандум підписав головний інспектор Міністерства оборони України адмірал Ігор Воронченко, з американської - генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

Теги: #міноборони #інспекція

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