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09:18 31.01.2024

Від початку повномасштабної війни у чоловіків старше 25 років різко зросло бажання стати аспірантами - голова комітету Ради

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Від початку повномасштабної війни у чоловіків старше 25 років різко зросло бажання стати аспірантами - голова комітету Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що від початку повномасштабної війни в чоловіків, старших за 25 років, різко зросло бажання стати аспірантами.

"У проєкті зʼявилась норма про позбавлення відстрочки аспірантів контрактної формі. Можна по різному до неї ставитись, але для розуміння масштабу проблеми покажу дані, як різко з початку повномасштабної війни зросло бажання стати аспірантами у чоловіків віком 25+. Висновки робіть самі", - написав Бабак у телеграм-каналі, коментуючи оновлений проєкт закону про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік.

Зокрема, за оприлюдненими даними у 2019-2021 рр. чоловіки, старші за 25 років, становили майже 20% зарахованих до докторантури (доктор філософії/доктор мистецтв) на бюджет і 26-46% зарахованих на контракт.

У 2022-му і 2023 роках це співвідношення значно збільшилося, і чоловіки, старші за 25 років, становили близько 39-47% зарахованих до докторантури на бюджет і 78-82% зарахованих на контракт.

Раніше заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив, що у 2023 році на 21% збільшилася кількість вступників до аспірантури і докторантури, переважно це чоловіки.

Теги: #війна #чоловіки #аспірантура

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