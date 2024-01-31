Уночі силами ППО знищено 14 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

Уночі силами протиповітряної оборони знищено 14 із 20 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ вранці в середу.

"У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф, Чауда та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму та Воронезької обл." - написано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.