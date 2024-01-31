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02:32 31.01.2024

США не потрібна нова великомасштабна війна на Близькому Сході - Байден

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США не потрібна нова великомасштабна війна на Близькому Сході - Байден

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що ухвалив рішення щодо того, як реагувати на атаку безпілотника, внаслідок якої загинули військовослужбовці США в Йорданії, і зважує, як покарати підтримуваних Іраном ополченців, не спровокувавши при цьому ширшу війну, передає Reuters.

"Я не думаю, що нам потрібна більш великомасштабна війна на Близькому Сході. Це не те, до чого я прагну", - сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів.

Як пояснив президент, вжиття заходів у відповідь не означатиме початку нової великомасштабної війни. Водночас він не став детально розповідати про рішення, ухвалене після завершення низки консультацій у Білому домі.

Раніше вже повідомлялося, що президент Байден зважує різні варіанти реакції на те, що трапилося.

Як повідомлялося, минулої неділі внаслідок нападу проіранських бойовиків на війська США в Йорданії загинули 3 військовослужбовців, ще 34 дістали поранення.

Теги: #сша #війна #близький_схід

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