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20:39 30.01.2024

Суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду, але зменшив розмір застави

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Суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду, але зменшив розмір застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив запобіжний захід ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою, однак зменшив розмір застави до 18,1 млн грн, повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП і продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду. Водночас суд зменшив зазначеному підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Зазначено, що термін дії запобіжного заходу - до 29 березня 2024 року. У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов'язків.

У прокуратурі нагадують, що 26 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі.

"Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення до 01.03.2024 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів", - повідомляють у прокуратурі.

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату Олегу Горецькому, викритим на одержанні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

 

Теги: #суд #захід #припинення

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