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19:15 30.01.2024

ДОТ заощадив 3,3 млрд грн на перших контрактах із закупівлі ПММ для ЗСУ

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ДОТ заощадив 3,3 млрд грн на перших контрактах із закупівлі ПММ для ЗСУ

Державне агентство "Державний оператор тилу" (ДОТ) заощадило 3,3 млрд грн у результаті підписання перших семи контрактів із закупівлі паливно-мастильних матеріалів (ПММ) оціночною вартістю 6,5 млрд грн для потреб Збройних сил України.

"Уже є перші сім укладених контрактів щодо ПММ на загальну суму 6,5 мільярда гривень. Завдяки ефективній закупівельній стратегії ДОТ отримав економію порівняно з орієнтовною вартістю - 3,3 мільярда гривень", - повідомило Міністерство оборони України у фейсбуці у вівторок.

Як зазначило відомство з посиланням на генерального директора ДОТ Арсена Жумаділова, отримана економія є результатом ефективно вибудуваної стратегії закупівель.

"Ефективне використання коштів дає змогу розширити охоплення потреб ЗСУ", - доповнив глава держагентства.

"Державний оператор тилу" - державне агентство, що забезпечує потреби Збройних сил України в харчуванні, паливно-мастильних матеріалах, одязі та медичних товарах.

 

Теги: #економія #закупівлі #дот

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