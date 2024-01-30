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14:30 30.01.2024

Кабмін направив до Ради доопрацьований законопроєкт про мобілізацію

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Кабмін направив до Ради доопрацьований законопроєкт про мобілізацію

 Кабінет Міністрів направив до Верховної Ради доопрацьований законопроєкт про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді, цей проєкт закону було схвалено на засіданні у вівторок.

Раніше, 11 січня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поінформував, що Рада повертає законопроєкт про мобілізацію суб'єкту законодавчої ініціативи - Кабінету Міністрів України.

Теги: #кабмін #мобілізація

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