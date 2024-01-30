Кабмін направив до Ради доопрацьований законопроєкт про мобілізацію

Кабінет Міністрів направив до Верховної Ради доопрацьований законопроєкт про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді, цей проєкт закону було схвалено на засіданні у вівторок.

Раніше, 11 січня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поінформував, що Рада повертає законопроєкт про мобілізацію суб'єкту законодавчої ініціативи - Кабінету Міністрів України.