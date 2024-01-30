Курсантка правоохоронного вишу в Дніпрі виманила на сайті знайомств 800 тис. грн - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру курсантці одного з правоохоронних вишів Дніпра, яка виманила понад 800 тис. грн на сайті знайомств, спілкуючись із дівчиною від імені хлопця, який служить у зоні бойових дій.

"Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією ДБР, дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим ім'ям, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній із соцмереж.

"Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном", - повідомляють у бюро.

У ДБР уточнюють, що курсантка вигадала легенду і про те, чому вона говорить жіночим голосом - "пояснювала, що в дитинстві перенесла операцію на голосових зв'язках".

Згодом зловмисниця написала, що перебуває в зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяла періодично надсилати дівчині подарунки через свою племінницю.

"Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама підозрювана", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДБР, згодом шахрайка повідомила про поранення поблизу Бахмута та почала просити гроші на операцію.

"Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. грн, усе відправила на рахунок шахрайки", - резюмують у відомстві.