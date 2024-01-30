На Черкащині вночі російський шахед поцілив у покинуту споруду, ще один ліквідували сили ППО

В Умані Черкаської області під час атаки один ворожий шахед поцілив по занедбаній споруді, ще один ліквідували сили ППО в ніч на вівторок, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Майже три години вночі область була на тривозі. Через чергову ворожу атаку з повітря. На Уманщині маємо влучання "шахеда" по закинутій споруді. Водночас, ще один ударний БПЛА успішно знищений нашими захисниками", - написав він у телеграмі.

За його словами, ніхто не постраждав.