Події

08:46 30.01.2024

На Черкащині вночі російський шахед поцілив у покинуту споруду, ще один ліквідували сили ППО

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На Черкащині вночі російський шахед поцілив у покинуту споруду, ще один ліквідували сили ППО

В Умані Черкаської області під час атаки один ворожий шахед поцілив по занедбаній споруді, ще один ліквідували сили ППО в ніч на вівторок, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Майже три години вночі область була на тривозі. Через чергову ворожу атаку з повітря. На Уманщині маємо влучання "шахеда" по закинутій споруді. Водночас, ще один ударний БПЛА успішно знищений нашими захисниками", - написав він у телеграмі.

За його словами, ніхто не постраждав.

 

 

 

Теги: #обстріл #ппо #черкаська

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