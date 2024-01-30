Події

07:23 30.01.2024

Ворог обстріляв 10 громад Сумщини, загинули чотири людини

2 хв читати
Ворог обстріляв 10 громад Сумщини, загинули чотири людини

Російські окупаційні війська в понеділок здійснили 46 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, 10 громад, загинули четверо людей, повідомила пресслужба ОДА.

"Протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 221 вибух. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

У ️Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (12 вибухів). Крім того, здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи),

У ️Великописарівській здійснено обстріли з мінометів (32 вибухи), артилерії (16 вибухів), гранатометів (АГС) (24 вибухи). Крім того, був обстріл БПЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух).

У ️Миропільській зафіксовано обстріл БПЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух).

У ️Хотинській росіяни скинули 25 мін на її територію. Також відбулося скидання з БПЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів) і здійснено артобстріл (4 вибухи).

У ️Білопільській здійснено обстріл БПЛА ("дрон-камікадзе") (4 вибухи), обстріл із мінометів (14 вибухів), артилерії (14 вибухів) і стрілецької зброї.

У ️Юнаківській сталося скидання з БПЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи), внаслідок чого загинула одна цивільна особа. Також були обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (САУ) (3 вибухи) і РСЗВ (17 вибухів).

У ️Середино-Будській зафіксовано ракетні обстріли некерованими авіаційними ракетами (НАР) з літака (8 вибухів), гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).

У Зноб-Новгородській ворог здійснив обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (15 вибухів). Унаслідок чого 3 людини загинули (одна людина - дорогою в лікарню) і одна людина поранена.

В Есманьській зафіксовано обстріл БПЛА типу "дрон-камікадзе" (1 вибух) і мінометні обстріли (4 вибухи).

По Шалигинській ворог бив із гранатометів (СПГ) (1 вибух).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 30.01.2024
Окупанти атакували безпілотниками Кривий Ріг, влучили по цивільній інфраструктурі

Окупанти атакували безпілотниками Кривий Ріг, влучили по цивільній інфраструктурі

07:43 30.01.2024
В Юнаківській громаді Сумщини окупанти з дрона скинули вибухівку, є загиблий

В Юнаківській громаді Сумщини окупанти з дрона скинули вибухівку, є загиблий

19:26 29.01.2024
Випущена окупантами КАБ упала біля багатоповерхівки в Бериславі

Випущена окупантами КАБ упала біля багатоповерхівки в Бериславі

19:16 29.01.2024
Окупанти завдали авіаударів по Харківщині, пошкоджено будівлі підприємств, але постраждалих немає

Окупанти завдали авіаударів по Харківщині, пошкоджено будівлі підприємств, але постраждалих немає

19:08 29.01.2024
Російські війська протягом дня атакували Нікопольщину трьома дронами-камікадзе, ще п'ять разів били з артилерії

Російські війська протягом дня атакували Нікопольщину трьома дронами-камікадзе, ще п'ять разів били з артилерії

18:40 29.01.2024
Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

09:54 29.01.2024
Окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є поранені - ОВА

Окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є поранені - ОВА

09:24 29.01.2024
Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

08:39 29.01.2024
Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

08:31 29.01.2024
Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Одне з головних завдань року - випереджати ворога в якості роботи з дронами

Прессекретар президента Никифоров про відставку Залужного: "Немає предмета розмови"

Міноборони про розмови щодо відставки Залужного: Ні - це неправда

Залужного може бути звільнено з обійманої посади - джерело

Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

ОСТАННЄ

Українська авіація за добу уразила 20 районів зосередження о/с і військової техніки противника

Українська стрічка "Степне" визнана найкращою на фестивалі в Трієсті

Українські військові відбили 24 атаки на авдіївському напрямку

Салліван і Столтенберг обговорили співпрацю КНДР і РФ, а також війну в Україні

Росіяни за добу здійснили 10 ракетних і 114 авіаударів, також майже 100 обстрілів із РСЗВ

Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, могли бути не закріплені болтами

РФ налаштовує ППО для відбивання атак українських дронів

30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

МАГАТЕ проінпектувало Південноукраїнську АЕС

Глава МЗС Канади відвідає Польщу, де обговорить подальшу підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА