Ворог обстріляв 10 громад Сумщини, загинули чотири людини

Російські окупаційні війська в понеділок здійснили 46 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, 10 громад, загинули четверо людей, повідомила пресслужба ОДА.

"Протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 221 вибух. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

У ️Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (12 вибухів). Крім того, здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи),

У ️Великописарівській здійснено обстріли з мінометів (32 вибухи), артилерії (16 вибухів), гранатометів (АГС) (24 вибухи). Крім того, був обстріл БПЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух).

У ️Миропільській зафіксовано обстріл БПЛА ("дрон-камікадзе") (1 вибух).

У ️Хотинській росіяни скинули 25 мін на її територію. Також відбулося скидання з БПЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів) і здійснено артобстріл (4 вибухи).

У ️Білопільській здійснено обстріл БПЛА ("дрон-камікадзе") (4 вибухи), обстріл із мінометів (14 вибухів), артилерії (14 вибухів) і стрілецької зброї.

У ️Юнаківській сталося скидання з БПЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи), внаслідок чого загинула одна цивільна особа. Також були обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (САУ) (3 вибухи) і РСЗВ (17 вибухів).

У ️Середино-Будській зафіксовано ракетні обстріли некерованими авіаційними ракетами (НАР) з літака (8 вибухів), гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).

У Зноб-Новгородській ворог здійснив обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (15 вибухів). Унаслідок чого 3 людини загинули (одна людина - дорогою в лікарню) і одна людина поранена.

В Есманьській зафіксовано обстріл БПЛА типу "дрон-камікадзе" (1 вибух) і мінометні обстріли (4 вибухи).

По Шалигинській ворог бив із гранатометів (СПГ) (1 вибух).