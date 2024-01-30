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07:06 30.01.2024

РФ налаштовує ППО для відбивання атак українських дронів

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РФ налаштовує ППО для відбивання атак українських дронів

У Росії переобладнують елементи системи протиповітряної оборони в глибокому тилу через атаки українських безпілотників, про що свідчать перебої 4G-покриття в деяких областях, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що Міністерство цифрового розвитку РФ наказало місцевій владі в Ленінградській, Новгородській і Псковській областях заблокувати до 30 січня інтернет-зв'язок 4G LTE, щоб російські чиновники могли налаштувати системи протидії безпілотникам і протиповітряній обороні.

Так, із 25 до 30 січня в цих трьох областях раніше оголосили про перебої в наданні інтернет-послуг 4G LTE через технічне коригування "радіочастотного спектра".

"Одне з джерел російського видання "Коммерсантъ" повідомило, що Воронезька область проводить аналогічні заходи, які були "заплановані на федеральному рівні", і що багато інших неназваних суб'єктів Російської Федерації проводять ці заходи з різною швидкістю", - ідеться в повідомленні.

У звіті ISW зазначили, що російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і мобільні інтернет-провайдери працюють на частотах, дозволених Державною комісією з радіочастот Росії (ДКРЧ), а джерело "Коммерсантъ" заявило, що невибіркове використання РЕБ може створювати перешкоди для мобільного зв'язку.

Західні аналітики зазначають, що поки незрозуміло, який вплив інтернет-операції можуть мати на переорієнтацію систем РЕБ або розгортання нових сил і засобів і навпаки.

У ISW не виключають, що російські війська можуть тестувати нові засоби РЕБ і заздалегідь відключати інтернет-послуги, щоб уникнути раптових перебоїв. А чиновники також можуть обмежувати доступ до Інтернету, щоб приховати переміщення звичайних систем протиповітряної оборони в Росії після ударів українських безпілотників у Ленінградській області 18 січня і 21 січня.

"Удари українських безпілотників по Ленінградській області 18 і 21 січня дали змогу припустити, що російська система ППО на північному заході Росії може бути погано розгорнута для захисту від безпілотників, запущених із території України", - зазначили вчені.

 

 

 

Теги: #рф #ппо #дрони

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