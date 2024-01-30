30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 706 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 706 RUSSIAN AGRESSION

30 січня відзначають Шкільний день ненасильства та миру.

В Україні - День фахівця військово-соціального управління ЗСУ.

Православна церква - Трисвяття, Василів день.

День фахівця військово-соціального управління ЗСУ

Головними обов'язками людини, яка обіймає таку посаду, є реалізація завдань з організації гуманітарного та соціального забезпечення діяльності Збройних Сил України, організація виховної роботи та планування, морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України, профілактика правопорушень в армійському середовищі, моніторинг морально-психологічного стану особового складу військ та стану військової дисципліни. Тобто своє професійне свято 30 січня святкують психологи, соціологи та інші фахівці, які допомагають створити позитивний імідж ЗСУ та відповідають за дисципліну в армії.

Шкільний день ненасильства та миру

30 січня відзначається Шкільний день ненасильства та миру. Запропонував його святкування 60 років тому іспанський поет Льоренсо Відаль Відал. Усе своє життя ця талановита людина відстоювала ідеї пацифізму, виступаючи проти насильства в будь-якому його прояві.

Ще цього дня:

1901 - Інтронізація Андрея Шептицького на Галицького митрополита;

1902 - Велика Британія та Японія підписали угоду про захист обопільних інтересів у Китаї та Японії;

1918 - Українська Центральна Рада постановила створити добровольчу українську армію;

1930 - Здійснено запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1931 - У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста";

1932 - У Фінляндії введено в дію "сухий закон";

1933 - Прихід націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером до влади в Німеччині;

1992 - У Гельсінкі Україна приєдналася до членства в Раді з безпеки і співробітництва в Європі (РБСЄ);

1992 - Ісландія визнала незалежність України;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;

1992 - Перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар завершила восьмиденну місію на човнику НАСА "Діскавері";

2004 - Створено першу статтю Вікіпедії українською мовою – Атом;

2007 - Вийшла в продаж операційна система Windows Vista.

Церковне свято

Василь Великий, якому церква присвячує цей день, відомий також під ім'ям Василя Кесарійського. Його шанують поряд із Іоанном Златоустом і Григорієм Богословом. Усіх цих трьох святих згадують 30 січня - тому свято також називається Трисвяттям.

Іменини: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Іполит, Максим, Пелагея, Петро, Степан, Федір, Феофіл.