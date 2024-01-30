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00:20 30.01.2024

Нідерланди виділять EUR122 млн військової допомоги Україні

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Нідерланди мають намір виділити EUR 122 млн військової допомоги Україні, які підуть на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку, повідомила прес-служба уряду країни.

Зокрема, EUR 87 млн. Україні виділять на закупівлю артилерійських снарядів. Також Нідерланди перерахують EUR25 млн до Міжнародного фонду для України (IFU) для закупівлі озброєння.

Крім того, нідерландський уряд виділить ще EUR10 млн на покращення кібербезпеки України.

"Пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту Росії", - йдеться у повідомленні уряду.

Як зазначила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, "важливо підтримувати Україну у довгостроковій перспективі".

"Зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні. Вони борються за свою країну та за цінності, які ми поділяємо: самовизначення, свободу, рівність, права людини", - сказала вона.

Теги: #україна #допомога #нідерланди #військова

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